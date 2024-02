Μακρόν: Ευχές στον βασιλιά Κάρολο για «ταχεία ανάρρωση»

Ευχές για «ταχεία ανάρρωση» στον βασιλιά Κάρολο Γ’ της Βρετανίας που έχει προσβληθεί από καρκίνο απηύθυνε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

«Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στο βρετανικό λαό» ανέφερε ο Μακρόν, ενώνοντας τις ευχές του για ανάρρωση με εκείνες απ’ όλο τον κόσμο που ακολούθησαν την ανακοίνωση για την ασθένεια του βασιλιά.

Wishing His Majesty King Charles III a speedy recovery. Our thoughts are with the British people. Amitiés.

