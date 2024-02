Καναδάς: Ρεκόρ χιονόπτωσης και σοβαρά προβλήματα στη Νέα Σκοτία

Παρέλυσε η Νέα Σκοτία, η ανατολικότερη επαρχία του Καναδά, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο έπεσε ένα μέτρο χιόνι, μια «ιστορική» καταιγίδα που εξώθησε τις αρχές να ζητήσουν τη βοήθεια του στρατού για τον αποχιονισμό.

Η χιονόπτωση παρέλυσε τα δίκτυα μεταφορών και συγκοινωνιών, οδήγησε στο κλείσιμο εμπορικών καταστημάτων, σχολείων και δημόσιων θεσμών και προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στη Νέα Σκοτία.

About 5 feet of snow so far and it’s still coming down. ❄️

«Έπεσαν ποσότητες ρεκόρ», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπομπ Ρόμπισοντ, καναδός μετεωρολόγος που χαρακτήρισε «ιστορική» τη θύελλα.

«Κατά τόπους έπεσαν 100 εκατοστά και πλέον», πρόσθεσε, αναφερόμενος ιδίως στην περιοχή του Καπ Μπρετόν, στον κόλπο Σεν Λορέν, όπου κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, κάτοικοι μοιράστηκαν βίντεο και φωτογραφίες από την καταιγίδα, με άλλα να δείχνουν το χιόνι να έχει κλείσει πόρτες, άλλα να έχει φθάσει στις οροφές σπιτιών, να έχει θάψει αυτοκίνητα…

Στο διεθνές αεροδρόμιο της Χάλιφαξ, της πρωτεύουσας της επαρχίας, πολλές πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν. Η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη ανεστάλη.

Ο εκχιονισμός «θα είναι δύσκολος και θα πάρει χρόνο», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης της Νέας Σκοτίας, ο Τιμ Χιούστον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες μετά το μεσημέρι.

Yesterday, our government wrote to the federal government requesting support to help dig out from this massive snowfall. We’re continuing to work with our partners across the province and the region to secure more resources to help our communities. pic.twitter.com/gmFWUcAGOQ

— Tim Houston (@TimHoustonNS) February 5, 2024