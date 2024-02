Ισλανδία: Οι κάτοικοι του Γκρίνταβικ ίσως να μην γυρίσουν ποτέ στα σπίτια τους

Αντιμέτωπη με τις δυνάμεις της φύσης είναι τους τελευταίους μήνες η κοινότητα του Γκρίνταβικ στην Ισλανδία. Η λάβα που δημιουργήθηκε από την ηφαιστειακή δραστηριότητα κατάπιε τον περασμένο μήνα τρία σπίτια στο χωριό που βρίσκεται στη χερσόνησο Ρέικιανες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία.

Παρά την εκτόνωση της ηφαιστειακής δραστηριότητας, το ψαροχώρι με τον νεανικό πληθυσμό, είναι πλέον άδειο. Οι άνθρωποί του έχουν τραπεί σε φυγή και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι ενδέχεται να μην επιστρέψουν ποτέ. Το μέλλον τους είναι τόσο αβέβαιο, που μια γυναίκα δήλωσε ότι θα προτιμούσε η λάβα να έχει καταπιεί το σπίτι της, προκειμένου να μην τρέφει ελπίδες. Αν και το χιόνι έχει σκεπάσει την περιοχή, δεν μπορεί να σκεπάσει και τη λάβα, η οποία εξακολουθεί να απειλεί το Γκρίνταβικ.

In this @copernicusEU #Sentinel2 image of #Iceland, pretty much everything is covered in snow apart from a big brown patch…

What is it?

It’s solidified lava!

On 17 January, lava from a nearby volcano reached the area around the town of Grindavik:

🔗https://t.co/sZi6NcWEMK pic.twitter.com/MOSoMBh3Te

— ESA Earth Observation (@ESA_EO) February 4, 2024