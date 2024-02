Ινδία: Ο fake θάνατος που προκάλεσε σάλο – Γιατί η Poonam Pandey έστησε ότι έφυγε από τη ζωή

Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ισχυριζόταν ότι μια Ινδή ηθοποιός έφυγε από τη ζωή λόγω καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και ένα βίντεο που ακολούθησε με την ανακοίνωση της ίδιας ότι είναι ζωντανή, έχει πυροδοτήσει μια έντονη συζήτηση στην Ινδία, σχετικά με την ηθική ορισμένων διαδικτυακών διαφημιστικών εκστρατειών.

Την Παρασκευή, στον επίσημο λογαριασμό της Πουνάμ Παντέι (Poonam Pandey) στο Instagram δημοσιεύθηκε μια δήλωση, στην οποία αναφερόταν ότι η 32χρονη ηθοποιός πέθανε.

Δεδομένου πως επρόκειτο για την επίσημη σελίδα της, πολλοί εμπιστεύθηκαν την ανάρτηση. Ειδησεογραφικά μέσα μετέδωσαν την είδηση του «θανάτου» της μέσα σε λίγα λεπτά και τα social media γέμισαν αφιερώματα για την ηθοποιό.

Μόλις μια μέρα μετά τον «θάνατό» της, η Pandey δημοσίευσε βίντεο, λέγοντας ότι είχε «προσποιηθεί τον θάνατό της» και ότι η ανάρτηση στο Instagram ήταν μέρος μιας εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. «Ξαφνικά όλοι μιλάμε για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, έτσι δεν είναι;», ανέφερε στο βίντεο, προσθέτοντας ότι ήταν «περήφανη» για το τι «κατάφερε» η είδηση του θανάτου της.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αποκαλείται συχνά «σιωπηλός δολοφόνος» επειδή δεν παρουσιάζει εμφανή συμπτώματα στα αρχικά του στάδια. Μετά τον καρκίνο του μαστού, είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες στην Ινδία, προκαλώντας πάνω από 77.000 θανάτους κάθε χρόνο, σύμφωνα με το BBC.

Την Πέμπτη, μια μέρα πριν η Pandey προσποιηθεί τον θάνατό της – και εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου – η υπουργός Οικονομικών της Ινδίας Νιρμάλα Σίθαραμαν (Nirmala Sitharaman) είχε ανακοινώσει ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για τον εμβολιασμό κοριτσιών μεταξύ 9 και 14 ετών κατά του HPV, αν και δεν ανέφερε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την εκστρατεία. Η χρονική στιγμή της ανάρτησης της Pandey οδήγησε πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τη συνδέσουν με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Ωστόσο, ούτε η ηθοποιός, ούτε η κυβέρνηση έχουν συνδέσει τα δύο γεγονότα.

Το Σαββατοκύριακο, η ανάρτηση και το βίντεό της προκάλεσαν μια συζήτηση γύρω από τη μέθοδο που επελέγη, για να βρεθεί στο επίκεντρο ένα σοβαρό ζήτημα όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Ενώ μερικοί άνθρωποι επαίνεσαν την καμπάνια για το ότι «σοκάρει» τους ανθρώπους τόσο ώστε να τους ευαισθητοποιεί, πολλοί την επέκριναν. «Ο θάνατος δεν είναι αστείο», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ ένας άλλος, που είχε χάσει τον πατέρα του από καρκίνο όταν ήταν παιδί, είπε ότι βρήκε την εκστρατεία οδυνηρή.

Κάποιοι επέκριναν επίσης τα μέσα ενημέρωσης για την ανακοίνωση του «θανάτου» της Pandey χωρίς να επαληθεύσουν την είδηση. Ωστόσο, ορισμένοι δημοσιογράφοι υπερασπίστηκαν την απόφασή τους λέγοντας ότι είχε ανακοινωθεί από τον «επίσημο λογαριασμό» της ηθοποιού στο Instagram.

Το Σάββατο, η Schbang – η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της καμπάνιας – ζήτησε συγγνώμη από όσους «προκλήθηκαν» από την καμπάνια. «Οι ενέργειές μας καθοδηγήθηκαν από μια μοναδική αποστολή – να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της. Πρόσθεσε επίσης ότι η μητέρα της Pandey είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο και ότι «κατανοεί τη σημασία της πρόληψης και την κρισιμότητα της ευαισθητοποίησης, ειδικά όταν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο». Ωστόσο, οι αντιδράσεις για την εκστρατεία δεν έχουν υποχωρήσει ακόμα.

A social media post claiming that actress Poonam Pandey had died due to cervical cancer and a subsequent video announcing that she was alive has sparked a furious debate on ethical questions around online publicity campaigns.https://t.co/OOk2hQgM7t

— BBC News India (@BBCIndia) February 5, 2024