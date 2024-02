ΗΠΑ: Επαναπατρίζονται οι σοροί των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία – H συνομιλία Μπάιντεν με τους γονείς τους

Στην τελετή επαναπατρισμού των σορών των τριών Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία την Κυριακή αναμένεται να παραστεί σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει στην επίθεση, που αποδίδεται σε φιλοϊρανούς μαχητές.

Οι σοροί του Γουίλιαμ Τζερόμ Ρίβερς, 46 ετών, του Κένεντι Λάντον Σάντερς, 24 ετών, και της Μπριόνα Αλεξόντρια Μόφετ, 23 ετών, στρατιωτών με βάση την Τζόρτζια των ΗΠΑ που σκοτώθηκαν από την επίθεση με drone κοντά στα συριακά σύνορα, θα γίνουν δεκτές με στρατιωτικές τιμές στην αεροπορική βάση Ντόβερ, στο Ντέλαγουερ.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, υποψήφιος για την επανεκλογή του, θα είναι παρών στην τελετή μαζί με τη σύζυγό του. Ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν είχαν παραστεί στην ίδια βάση στον επαναπατρισμό των σορών των Αμερικανών στρατιωτών που είχαν σκοτωθεί στην επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στις 26 Αυγούστου 2021, κατά τη χαοτική απομάκρυνση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν.

President Biden told Shawn and Oneida Oliver-Sanders, the parents of Kennedy Sanders, 24, one of the three U.S. soldiers killed in a drone attack in Jordan that his son spent a year in Iraq, "That's how I lost him." Beau Biden died of brain cancer. WATCHpic.twitter.com/Bh4ElLnP05

— Simon Ateba (@simonateba) February 1, 2024