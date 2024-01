Ο μυστικός παράδεισος του Πούτιν που είναι προσβάσιμος μόνο με πλοίο ή αεροσκάφος

Πολλά είναι τα μυστήρια γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, για την ζωή και την οικογένειά του, για την υγεία και τους σωσίες του, για τις μεθόδους εξαφάνισης όσων διαφωνούν με τις πολιτικές του, ακόμη και για τις κατοικίες του.

Ως προς το τελευταίο, ερευνητικό μέσο δημοσίευσε τη Δευτέρα βίντεο από κατοικία που φέρεται ότι ανήκει στον Ρώσο πρόεδρο.

Συγκεκριμένα, το Dossier Center, το οποίο διευθύνεται από στελέχη της ρωσικής αντιπολίτευσης, δημοσίευσε στο κανάλι του στο YouTube πλάνα από drone που δείχνουν μια πολυτελή κατοικία κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με τη Φινλανδία στη βορειοδυτική ρωσική δημοκρατία της Καρελίας. Όπως υποστηρίζει, ανήκει στον Πούτιν.

Το ακίνητο είναι δηλωμένο, σύμφωνα με το Dossier Center, σε εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσο επιχειρηματία ο οποίος διαχειρίζεται ένα «δίκτυο» που ασχολείται «με τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες του προέδρου και είναι υπεύθυνοι για όλη την ακίνητη περιουσία του».

Ο Ρώσος πρόεδρος είναι γνωστό ότι κατέχει μια σειρά από ακίνητα. Κάποια είναι επιβεβαιωμένα και κάποια άλλα όχι. Μεταξύ των κατοικιών που βρίσκονται επιβεβαιωμένα στην κατοχή του είναι η κατοικία στο Novo-Ogaryovo κοντά στη Μόσχα και μια μια εξοχική κατοικία στο Σότσι, γνωστή ως Bocharov Ruchey. Το Κρεμλίνο αναφέρεται επίσης ως επίσημη προεδρική κατοικία του Πούτιν, αν και δεν μένει εκεί.

Σύμφωνα με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Πούτιν έχει μια άλλη κατοικία που ονομάζεται Valdai και βρίσκεται στην περιοχή Νόβγκοροντ της Ρωσίας.

Επίσης, σύμφωνα με τον φυλακισμένο ηγέτη της αντιπολίτευσης και επικριτική του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, ο Ρώσος πρόεδρος κατέχει ένα σπίτι στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο ονομάζεται «Παλάτι του Πούτιν». Βέβαια, το BBC ανέφερε ότι ο Πούτιν έχει διαψεύσει ότι του ανήκει το «παλάτι» αξίας 1 δισ. δολαρίων.

Mass murderer putin even stole a waterfall when he expanded his secret estate in Karelia

The Dossier Center for the first time publishes detailed photographs and videos of the Northern Residence estate, which Putin’s billionaire friends have been building for Putin himself – as… pic.twitter.com/HWbHAdw0Cy

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) January 29, 2024