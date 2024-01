Οι δίδυμες που επανενώθηκαν μέσω ενός talent show και των social media

Η Έιμι και η Άνο είναι δίδυμες, αλλά αμέσως μετά τη γέννησή τους, έχασαν η μία την άλλη – και οι δύο μαζί την οικογένειά τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ήταν ανάμεσα σε χιλιάδες μωρά στη Γεωργία που είχαν κλαπεί από νοσοκομεία και πουλήθηκαν προ περίπου 20 ετών. Χρόνια αργότερα, τα δύο κορίτσια ανακάλυψαν από τύχη η μία την άλλη, χάρη σε ένα τηλεοπτικό talent show και ένα βίντεο στο TikTok.

Αναζητώντας απαντήσεις, ταξίδεψαν από τη Γεωργία στη Γερμανία, με την ελπίδα να βρουν το κομμάτι του παζλ που λείπει. Σύμφωνα με το BBC, τα τελευταία δύο χρόνια σχημάτισαν μια εικόνα για το τι είχε συμβεί, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι χιλιάδες ακόμη μωρά είχαν κλαπεί από νοσοκομεία. Ωστόσο, κανείς δεν έχει λογοδοτήσει ακόμη για την υπόθεση.

