ΗΠΑ: Κατέρριψαν πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς αμερικανικό αντιτορπιλικό

Το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την Μέση Ανατολή (Centcom) ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ κατέστρεψαν σήμερα ένα βαλλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου, ο οποίος είχε εκτοξευτεί «από τις ζώνες που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη».

Ο πύραυλος κατευθυνόταν προς το σημείο όπου βρισκόταν ένα αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh-Burke και καταστράφηκε χωρίς να προκαλέσει «τραυματισμούς ή ζημιές», ανέφερε η Centcom στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), έπειτα από εβδομάδες έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Houthis fire anti-ship ballistic missile toward USS Carney (DDG 64)

On Jan. 26, at approximately 1:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired one anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward Arleigh-Burke class destroyer USS Carney… pic.twitter.com/GcVqk48CeR

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2024