Διεθνές Δικαστήριο Χάγης: Το Ισραήλ να λάβει μέτρα για να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα

Τη λήψη όλων των μέτρων που διαθέτει προκειμένου να αποτραπούν πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα ζήτησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης από το Ισραήλ, διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την επιδείνωση της κατάστασης. Ωστόσο, το Δικαστήριο δεν διέταξε ρητά την άμεση κατάπαυση του πυρός.

Κατά την έναρξη της ανάγνωσης της ετυμηγορίας στην υπόθεση της προσφυγής της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ, το Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι έκρινε πως έχει την δικαιοδοσία να αποφασίσει την λήψη επειγόντων μέτρων στην υπόθεση της προσφυγής κατά του Ισραήλ για την διάπραξη γενοκτονίας στην Λωρίδα της Γάζας και ότι δεν απορρίπτει την προσφυγή, όπως ζήτησε η ισραηλινή πλευρά.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δυνάμεις του δεν διαπράττουν γενοκτονία και να λάβει μέτρα για την βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Γάζα, επιτρέποντας την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο διέταξε το Ισραήλ «να προλάβει και να τιμωρήσει» την υποκίνηση γενοκτονίας. Το Ισραήλ οφείλει να λάβει «άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για να επιτρέψει την παροχή βασικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής βοήθειας που οι Παλαιστίνιοι έχουν επειγόντως ανάγκη για να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης που υφίστανται», αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου.

Το Ισραήλ καλείται να αναφερθεί στο Δικαστήριο εντός μηνός για τα μέτρα που λαμβάνει.

#BREAKING UN court says Israel must 'prevent and punish' incitement to genocide pic.twitter.com/V3GlzsAMog

— AFP News Agency (@AFP) January 26, 2024