Ιράν: Μεγάλη φωτιά σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το νοσοκομείο Γκάντι στην Τεχεράνη, πρωτεύουσα του Ιράν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Επί του παρόντος, παραμένει αδιευκρίνιστο αν υπάρχουν θύματα και ποια είναι τα αίτια της φωτιάς.

#Watch: More from the fire in Tehran, Iran pic.twitter.com/o2SYnG8Fck

— Open Source Intel (@Osint613) January 25, 2024