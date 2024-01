Τραμπ: Στη «μαύρη λίστα» οι χορηγοί της καμπάνιας της Χέιλι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα βάλει στη μαύρη λίστα δωρητές της προεκλογικής εκστρατείας της Νίκι Χέιλι, της αντιπάλου του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ είπε ότι όποιος συνεισφέρει στην καμπάνια της Χέιλι «από τούδφε και στο εξής, θα αποκλειστεί οριστικά από το στρατόπεδο MAGA (σ.σ. Make America Great Again). Δεν τους θέλουμε και δεν θα τους δεχθούμε».

Το MAGA είναι το σύνθημα που έχει ουσιαστικά χαρακτηρίσει την πολιτική βάση του Τραμπ από την πρώτη του προεδρική θητεία και την περίοδο που ήταν στην εξουσία από το 2017 έως το 2021.

Well in that case…donate here. Let’s Go!❤️🇺🇸 https://t.co/T29l0DdrKv https://t.co/RvbLoL8oOd

— Nikki Haley (@NikkiHaley) January 25, 2024