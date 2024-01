Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία: Γρήγορα βήματα για την πώληση των F-16

Την εκτίμηση ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επικυρώσει εντός ημερών την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και θα ακολουθήσουν γρήγορα βήματα για το «πράσινο φως» του Κογκρέσου σε ό,τι αφορά την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα, εξέφρασε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τζεφ Φλέικ.

Μιλώντας στο Reuters, δήλωσε ότι, μόλις το επίσημο έγγραφο της επικύρωσης φθάσει στην Ουάσιγκτον, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ θα στείλει στο Κογκρέσο αναγγελία για την πώληση των F-16, ύψους άνω των 20 δισ. δολαρίων.

Το τουρκικό κοινοβούλιο επικύρωσε την Τρίτη, με καθυστέρηση 20 μηνών, την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος πρόεδρος πρέπει τώρα να υπογράψει το νομοθέτημα, το οποίο θα δημοσιευθεί στη συνέχεια στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα σταλεί στην Ουάσιγκτον.

«Υπάρχουν μέλη του Κογκρέσου που είχαν την ισχυρή πεποίθηση ότι, πριν προχωρήσουμε με την πώληση των F-16, έπρεπε η Σουηδία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ και πρόσθεσε: «Όμως όλοι βλέπουν την αξία της συμμετοχής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και όλοι βλέπουν την αξία της διαλειτουργικότητας που θα υπάρξει με τον εκσυγχρονισμό των F-16».

