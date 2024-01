Φον ντερ Λάιεν: Ζήτησε συναίνεση εν μέσω «πόλωσης» στον αγροδιατροφικό τομέα

Στρατηγικό διάλογο για το μέλλον της γεωργίας διεξάγει η ΕΕ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υποστηρίζει πως «ο αγροδιατροφικός τομέας χρειάζεται μία μακροπρόθεσμη προοπτική» για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και ενώ κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην αρχική της τοποθέτηση, τόνισε τη σημασία που έχει ο συγκεκριμένος τομέας επισημαίνοντας ότι χάρη στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτόν ξεπεράστηκαν δύσκολες περίοδοι και καταστάσεις, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και η παγκόσμια επισιτιστική κρίση, που ήταν συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία.

What agri-food in Europe needs is a long-term perspective.

A predictable way forward.

Today, we're launching our strategic dialogue on the future of agriculture.

The time has come to find a new consensus ↓ https://t.co/EeDUmHljI0

