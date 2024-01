Αργεντινή: H πρώτη μεγάλη σύγκρουση κατά των σκληρών μέτρων Μιλέι – Για «μαφιόζους συνδικαλιστές» μιλάει η κυβέρνηση

Κινητοποιήσεις, που επεκτείνονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς έως τις τράπεζες, διοργανώνει σήμερα με μια 12ωρη στάση εργασίας και μια μεγάλη διαδήλωση στην καρδιά του Μπουένος Άιρες, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της Αργεντινής εναντίον των σκληρών μέτρων οικονομικής λιτότητας και μεταρρυθμίσεων που προωθεί ο νέος πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση αντίθεσης στα σχέδια του Μιλέι για περικοπές δαπανών και ιδιωτικοποιήσεις από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο μήνα, υποσχόμενος να εξυγιάνει μια οικονομία που κλονίζεται από έναν πληθωρισμό 211% και το υπέρογκο χρέος.

Την απεργία συντονίζει η πανίσχυρη συνδικαλιστική ένωση Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT), η οποία έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αναστείλει προσωρινά ορισμένα εργασιακά μέτρα του Μιλέι.

Argentina's general strike against Javier Milei's austerity package gets underway today. The strike brings together all of the largest union federations in both the public and private sectors. These include the CGT, CTA, and the CTA-Autónomo.

This strike occurs just 45 days… pic.twitter.com/jdiEmOALHN

— red. (@redstreamnet) January 24, 2024