Όρμπαν: Δήλωσε την στήριξή του στην σουηδική ένταξη στο ΝΑΤΟ- Αναμένεται η ουγγρική επικύρωση

Την στήριξή του στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα στον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Σημειώνεται ότι η στήριξη Όρμπαν έρχεται μια μέρα μετά την τουρκική επικύρωση της προσχώρησης της σκανδιναβικής χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όρμπαν κάλεσε χθες τον Σουηδό ομόλογό του Ουλφ Κρίστερσον στη Βουδαπέστη για διαπραγματεύσεις προκειμένου να προσπαθήσουν να άρουν τα τελευταία εμπόδια για την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας. Η Στοκχόλμη αρνήθηκε την πρόσκληση.

«Είπα ξανά (στον Στόλτενμπεργκ) ότι η ουγγρική κυβέρνηση στηρίζει τη σουηδική υποψηφιότητα», ανέφερε με ανάρτηση στο X ο Ούγγρος πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσει να ζητά από το Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει την επικύρωση της σουηδικής ένταξης με την πρώτη ευκαιρία».

«Είχα μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βίκτορ Όρμπαν», τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, χαιρετίζοντας τη «σαφή υποστήριξη» του Ούγγρου πρωθυπουργού στο θέμα αυτό. «Ανυπομονώ να πραγματοποιηθεί η επικύρωση μόλις το Κοινοβούλιο ξαναρχίσει τις εργασίες του».

Just finished a phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg. I reaffirmed that the Hungarian government supports the NATO-membership of #Sweden. I also stressed that we will continue to urge the Hungarian National Assembly to vote in favor of Sweden’s accession and…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 24, 2024