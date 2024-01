Συντριβή ρωσικού μεταγωγικού στο Μπέλγκοροντ: «Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες» – Την Ουκρανία «δείχνει» η Μόσχα

Δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή του ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους Ilyushin Il-76 που κατέπεσε σήμερα το πρωί στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, όπως γνωστοποίησε ο τοπικός αξιωματούχος Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

«Όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν» έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram, προσθέτοντας πως το στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε χωράφι. Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μετέδωσαν πως στο αεροσκάφος επέβαιναν 74 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 65 Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου, που μεταφέρονταν στην περιοχή εν όψει ανταλλαγής αιχμαλώτων.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν ένα μεγάλο αεροσκάφος να χάνει ύψος και να τυλίγεται στις φλόγες.

#BREAKING A Russian Ilyushin-76 military transport plane has crashed in southern Belgorod region bordering Ukraine. At least 65 people on board killed, according to Russian reports quoting the ministry of defence – BBC (unverified video via RFE/RL) pic.twitter.com/HYbaqPFaN3

— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) January 24, 2024