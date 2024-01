Ιράκ: Αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον ένοπλων ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν- 2 νεκροί

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ με στόχο εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, σε αντίποινα για πρόσφατες επιθέσεις εναντίον τους και εναντίον δυνάμεων του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στο Ιράκ και στη Συρία, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Οι επιδρομές είχαν στόχο τρεις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από την Κατάεμπ Χεζμπολάχ («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού») –οργάνωση που αποτελεί μέρος των Χασντ ας Σάαμπι («Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης», παραστρατιωτικών ενταγμένων πλέον στον τακτικό στρατό.

Το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») εξέδωσε επίσης δήλωση την Τρίτη αναφέροντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν μονομερείς αεροπορικές επιδρομές» με στόχο «κεντρικά γραφεία, χώρους αποθήκευσης και εκπαίδευσης της Κατάεμπ Χεζμπολάχ για ρουκέτες, πυραύλους και δυνατότητες UAV μονόδρομης επίθεσης».

