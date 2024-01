Ναβάλνι: Τέθηκε σε απομόνωση σε φυλακή στην Αρκτική επειδή «συστήθηκε λανθασμένα» σε φρουρό

Σε απομόνωση τέθηκε για 10 ημέρες σε φυλακή στην Αρκτική ο επικριτής του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, επειδή «συστήθηκε λανθασμένα» σε φρουρό, όπως δήλωσε η εκπρόσωπός του.

Ο 47χρονος Ναβάλνι, πρώην δικηγόρος και σφοδρός επικριτής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, βρίσκεται σε φυλακή περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Σύμφωνα με το Reuters, η εκπρόσωπός του, Κίρα Γιάρμις, δήλωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι αυτή είναι η 25η φορά που ο Ναβάλνι τίθεται σε απομόνωση και ότι έχει περάσει 283 ημέρες σε τέτοιες συνθήκες.

Ο Ναβάλνι δήλωσε τη Δευτέρα ότι εξαναγκάζεται να ακούει έναν τραγουδιστή της ποπ, υποστηρικτή του Πούτιν, κάθε πρωί στις 5, αφού πρώτα ακούσει τον ρωσικό εθνικό ύμνο.

Ο Ναβάλνι, ο οποίος έχει καταδικαστεί να παραμείνει στη φυλακή μέχρι να κλείσει τα 74 χρόνια του, καταγγέλλει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του είναι κατασκευασμένες και έχουν στόχο να τον κρατήσουν μακριά από τα πολιτικά δρώμενα.

Jailed Kremlin critic Alexei Navalny has been placed in solitary confinement for 10 days in a prison above the Arctic circle for 'incorrectly introducing himself' to a guard, his spokesperson said https://t.co/clIuTrXZO3

— Reuters (@Reuters) January 23, 2024