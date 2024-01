Βρετανία: Ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων τρένων λόγω κακοκαιρίας

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση πολλών περιοχών και στις μεταφορές προκάλεσε η καταιγίδα Ίσα, η οποία έπληξε το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περισσότερο επλήγη η Σκωτία, όπου άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 144 χιλιομέτρων την ώρα οδήγησαν στην ακύρωση δεκάδων πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Εδιμβούργου και της Γλασκώβης. Παράλληλα, ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια των τρένων, σύμφωνα με το Reuters.

Από την κακοκαιρία επηρεάστηκαν επίσης τα δρομολόγια των τρένων σε ορισμένα τμήματα της νότιας Αγγλίας. Ανάμεσα στα δρομολόγια που επηρεάστηκαν, είναι και εκείνα μεταξύ σταθμών του Λονδίνου και του αεροδρομίου του Γκάτγουικ.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ηλεκτροδότησης UK Power Networks ανακοίνωσε ότι αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση στα περισσότερα νοικοκυριά στη νότια και την ανατολική Αγγλία, ωστόσο περίπου 45.000 σπίτια στη Βόρεια Ιρλανδία παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι επηρέασαν και το αεροδρόμιο του Δουβλίνου στην Ιρλανδία. Την Κυριακή, ακυρώθηκαν 102 πτήσεις προς και από το Δουβλίνο.

Εξάλλου, το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ακύρωσε δεκάδες πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Ολλανδία, σύμφωνα με το Reuters.

Britain's rail network was disrupted, flights were canceled and thousands of homes were left without power on Monday after the country was battered by Storm Isha overnight https://t.co/yiDeqTyOou

— Reuters (@Reuters) January 22, 2024