ΗΠΑ: Αποχωρεί ο ΝτεΣάντις από την κούρσα των Ρεπουμπλικανών

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις ανέστειλε την Κυριακή, δύο μόλις ημέρες πριν από τις προκριματικές εκλογές στο Νιου Χάμσαϊρ, την προεκλογική του εκστρατεία για την προεδρία και υποστήριξε τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποχώρησή του σηματοδοτεί μια θεαματική κατάρρευση για έναν υποψήφιο που κάποτε θεωρούνταν ότι είχε πιθανότητες ακόμη και να να εκθρονίσει τον κ. Τραμπ στην κούρσα των Ρεπουμπλικανών.

Η αποχώρησή του από την κούρσα αφήνει τη Νίκι Χέιλι, την πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας, ως την τελευταία αντίπαλο του κ. Τραμπ που… στέκεται όρθια.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

– Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024