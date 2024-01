Ιράν: Απειλεί το Ισραήλ με αντίποινα για το πλήγμα στη Συρία – 10 οι νεκροί

Απειλές για αντίποινα «την κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο μέρος» εκτόξευσε το Ιράν εις βάρος του Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι πραγματοποίησε την επίθεση που οδήγησε στον θάνατο Ιρανών στρατιωτικών αξιωματούχων στη Συρία.

Ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Νάσερ Κανανί, «καταδίκασε απερίφραστα την εγκληματική ενέργεια του σιωνιστικού καθεστώτος», που αποτελεί «μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εξαπλωθεί η αστάθεια και η ανασφάλεια στην περιοχή».

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 4 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, έχασαν τη ζωή τους από το αεροπορικό πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ εναντίον κτηρίου στη Δαμασκό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ένα από τα θύματα είναι ο στρατηγός Σάντεχ Ομιντζάντεχ, υπεύθυνος στη Συρία της υπηρεσίας πληροφοριών για τη Δύναμη Κουντς, τον υπηρεσιακό βραχίονα για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό του Ιράν. Αυτή η πληροφορία δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί.

#BREAKING 10 killed in Israeli strike on Damascus in new toll: monitor pic.twitter.com/mF8t5IDilg

Το πλήγμα, με τη χρήση κατευθυνόμενων πυραύλων ακριβείας, ισοπέδωσε ένα πολυώροφο κτήριο στη συνοικία Μαζέ της συριακής πρωτεύουσας. Στη συγκεκριμένη συνοικία βρίσκεται το αρχηγείο του ΟΗΕ, καθώς και ξένες πρεσβείες.

Στη Δαμασκό, το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana επιβεβαίωσε μια επίθεση εναντίον ενός κτηρίου κατοικιών στη συνοικία Μαζέ, κατηγορώντας το Ισραήλ, αλλά δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Νωρίτερα, πηγή ασφαλείας στην περιφερειακή συμμαχία υπέρ της Δαμασκού είχε δηλώσει στο Reuters πως ένα μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σκοτώθηκε και άλλα τραυματίστηκαν από ισραηλινό πυραυλικό πλήγμα στη συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό.

Four members of Iran's Revolutionary Guards were killed in an Israeli strike on Damascus, Iranian state television reported https://t.co/rdr3ZuGalG pic.twitter.com/biItqs2MA2

— Reuters (@Reuters) January 20, 2024