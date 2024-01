Ουάσιγκτον: Έκρηξη λόγω διαρροής αερίου- Ζημιές σε τρία κτίρια

Έκρηξη αερίου σημειώθηκε σε ένα κτίριο στην Ουάσινγκτον σήμερα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.

Όπως αναφέρει το NBC, λίγα λεπτά πριν την έκρηξη απομακρύνθηκαν 16 παιδιά από έναν κοντινό παιδικό σταθμό.

Το BBC μεταδίδει ότι η έκρηξη σημειώθηκε 15 λεπτά από την άφιξη της πυροσβεστικής, προκαλώντας ζημιές σε τρία κτίρια. «Το αέριο είχε γίνει αισθητό. Μπορούσες να ακούσεις να διαρρέει, καθώς και να το μυρίσεις από το δρόμο», δήλωσε ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής Ryan Bolton.

A daycare centre in Washington DC was evacuated minutes before a gas leak caused an explosion at a store next door.https://t.co/kGsC77uszh pic.twitter.com/OrOLb93T0Y

— Sky News (@SkyNews) January 19, 2024