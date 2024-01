Αντάρτες Χούθι: Επιχείρηση γοητείας από τον influencer «Timhouthi Chalamet» της Υεμένης

Ένας νεαρός άνδρας από την Υεμένη με το παρατσούκλι «Timhouthi Chalamet» (παράφραση του ονόματος του γνωστού ηθοποιού Τιμοτέ Σαλαμέ και των ανταρτών Χούθι) απέκτησε μεγάλο κοινό στα social media, δημοσιεύοντας βίντεό του στο φορτηγό πλοίο Galaxy Leader, το οποίο κατέλαβαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όμως ο λογαριασμός του έχει εξαφανιστεί πλέον από το TikTok, όπως διαπίστωσε το Vice. Δεν είναι σαφές εάν τον αφαίρεσε η πλατφόρμα ή το έκανε ο ίδιος ο χρήστης, ο οπίος ανέβαζε αναρτήσεις μέχρι και την Τρίτη.

Εκτός από τους ακόλουθούς του στο TikTok, ο άνδρας, ο οποίος φέρει το όνομα Ρασίντ Αλ Χαντάντ στο διαδίκτυο, έχει 27.000 ακόλουθους στο Instagram. Ο λογαριασμός του στο Instagram είναι ακόμα ενεργός και γεμάτος από βίντεο στο Galaxy Leader.



Η πειρατεία του Galaxy Leader, το οποίο κατελήφθη στις 19 Νοεμβρίου, ήταν από τις πρώτες και πιο εντυπωσιακές επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα που πραγματοποίησαν οι Χούθι. Το τελευταίο διάστημα οι σίιτες αντάρτες εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πλοίων με πυραύλους και drones.

Το Vice ανέφερε ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ο Αλ Χαντάντ συμμετείχε στην επιδρομή. Διακρίνεται όμως σε ορισμένα πλάνα να φοράει στρατιωτικά ρούχα και να κουβαλάει ένα καλάσνικoφ AK-47.

yemeni pirates positing casual tiktok’s while the entire western imperial core are having a meltdown about their blockade on their ships is the funniest shit of 2024, surely. pic.twitter.com/72EvlHZeMs

— 🔻ميكا ☭ (@comrademika) January 15, 2024