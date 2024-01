Χούθι: Επίθεση σε πλοίο που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν την Πέμπτη πυραύλους εναντίον εμπορικού πλοίου αμερικανικής ιδιοκτησίας, χωρίς να προκληθούν θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ημέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναγνώρισε ότι οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ δεν έχουν σταματήσει τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ειδικότερα, οι Χούθι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Chem Ranger, στον Κόλπο του Άντεν, που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Third Houthi Terrorists Attack on Commercial Shipping Vessel in Three Days

On Jan. 18 at approximately 9 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists launched two anti-ship ballistic missiles at M/V Chem Ranger, a Marshall Island-flagged, U.S.-Owned, Greek-operated tanker… pic.twitter.com/moBkH0Al5B

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 19, 2024