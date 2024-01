Ερυθρά Θάλασσα: Φωτογραφίες από «πληγωμένο» φορτηγό πλοίο που στοχοποιήθηκε από τους Χούθι

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του αμερικανικού φορτηγού πλοίου, με σημαία νησιών Μάρσαλ, που την Τετάρτη δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στον Κόλπο του Άντεν.

Το MV Genco Picardy εξέπεμψε μήνυμα κινδύνου αργά την Τετάρτη, και το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας έδωσε εντολή σε ένα πολεμικό πλοίο που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή να σπεύσει προς διάσωση των 22 μελών του πληρώματος που επέβαιναν σε αυτό. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η φωτιά που είχε προκληθεί στο πλοίο είναι υπό έλεγχο και το πλήρωμα ασφαλές και καλά στην υγεία του.

Το συμβάν είναι το πιο πρόσφατο σε μα σειρά επιθέσεων που πραγματοποιούν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και σε κοντινές περιοχές, που έχουν διαταράξει τη ναυσιπλοΐα σε μια σημαντική εμπορική οδό, και οι ινδικές στρατιωτικές αρχές έχουν ανταποκριθεί σε τουλάχιστον δύο τέτοιες επιθέσεις και απόπειρες πειρατείας.

Η πυραυλική επίθεση εναντίον του αμερικανικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο του Άντεν, πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ξανά «τρομοκρατική» οργάνωση τους Χούθι.

Μετά την επίθεση, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέο γύρο επιθέσεων κατά των αναρτών Χούθι. Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στο έδαφος 14 πυραύλους των Χούθι στην Υεμένη προκειμένου να προστατεύσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Οι φωτογραφίες είναι από τις πρώτες που δημοσιεύονται και δείχνουν τις ζημιές που προκαλούν στα πλοία οι επιθέσεις των Χούθι.

Διακρίνονται υλικές ζημιές στο πλάι του Genco Picardy, αν και δεν φαίνεται να έχει προκληθεί μεγάλη ζημιά στο πλοίο, το οποίο μπόρεσε να συνεχίσει το ταξίδι του.

Υπογραμμίζουν, ωστόσο, τον κίνδυνο που διατρέχουν τα πληρώματα των πλοίων ενώ ταξιδεύουν στην περιοχή.

#IndianNavy's Guided Missile Destroyer #INSVisakhapatnam, mission deployed in #GulfofAden for #antipiracy ops, swiftly responded to 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙧𝙚𝙨𝙨 𝙘𝙖𝙡𝙡 by Marshall Island flagged MV #GencoPicardy following a 𝙙𝙧𝙤𝙣𝙚 𝙖𝙩𝙩𝙖𝙘𝙠 at 2311 hrs on #17Jan 24 & intercepted the… pic.twitter.com/FOs5aAxLzV

— SpokespersonNavy (@indiannavy) January 18, 2024