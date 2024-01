Υεμένη: Νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά των Χούθι- Στόχος πύραυλοι των ανταρτών

Νέο γύρο επιθέσεων κατά των αναρτών Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στην Υεμένη, πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου το βράδυ της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στο έδαφος 14 πυραύλους των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη προκειμένου να προστατεύσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Οι πύραυλοι πιθανόν να προορίζονταν για επιθέσεις κατά των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

Οι Χούθι άρχισαν να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία τον Νοέμβριο, υποστηρίζοντας ότι είναι η απάντησή τους στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Από τότε, η ομάδα έχει εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις σε εμπορικά δεξαμενόπλοια που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα, μια από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές λωρίδες στον κόσμο, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές. Η δράση τους έχει προκαλέσει την αντίδραση των ΗΠΑ, με αεροπορικές επιδρομές αποτρεπτικού χαρακτήρα εναντίον στόχων που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη.

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), οι στόχοι χτυπήθηκαν από πυραύλους Tomahawk που εκτοξεύτηκαν από πλοία του αμερικανικού ναυτικού.

«Οι πύραυλοι αυτοί σε εξέδρες εκτόξευσης ήγειραν άμεσο κίνδυνο για εμπορικά πλοία και σκάφη του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην περιοχή», καθώς «θα μπορούσαν να εκτοξευθούν ανά πάσα στιγμή», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση, γεγονός που «ώθησε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ασκήσουν το δικαίωμα και την υποχρέωσή τους να αμυνθούν».

U.S. CENTCOM Strikes Houthi Terrorist Missile Launchers

In the context of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on U.S. and partner maritime traffic in the Red Sea, on Jan. 17 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/MMCQbzr1f7

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 18, 2024