Άστεγοι τα θύματα του κυκλώνα Μπελάλ σε Λα Ρεινιόν και Μαυρίκιο

Τα πτώματα δύο άστεγων βρέθηκαν σήμερα στη νήσο Λα Ρεϊνιόν, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των νεκρών στο γαλλικό νησί του Ινδικού Ωκεανού, μετά το πέρασμα χθες του κυκλώνα Μπελάλ.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν επίσης το νησί Μαυρίκιο, όπου ήρθη ο κόκκινος συναγερμός το πρωί.

Στη Ρεϊνιόν, «δυστυχώς ανακαλύψαμε ακόμη δύο πτώματα, δύο άστεγους που αρνήθηκαν να πάνε στα καταφύγια έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών και Υπερπόντιων Εδαφών Ζεράλ Νταρμανέν, κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς την κυβέρνηση στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Χθες, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άλλος άστεγος στο Σεν Ζιλ, στο δυτικό τμήμα της Ρεϊνιόν, κατά τις πρώτες ώρες του περάσματος του τροπικού κυκλώνα από τη νήσο των 870.000 κατοίκων.

Cyclone Belal hit the French island of Reunion today with winds of up to 200 km/h (124 mph). Around 100,000 people were left without electricity. The images were captured in the Chaudron neighborhood of Saint-Denis.

📹 @kevinflouri #CycloneBelal #Reunion pic.twitter.com/AgyxL9Bt3a

— Shadab Javed (@JShadab1) January 16, 2024