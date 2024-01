Χάνει προσωρινά (;) τον τίτλο του ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου

Στο μικροσκόπιο έρευνας μπαίνει ο «γηραιότερος σκύλος του κόσμου», με την επιτροπή των Ρεκόρ Γκίνες να αφαιρεί προσωρινά τον τίτλο του, έπειτα από τις αμφιβολίες που διατυπώθηκαν για τη διάρκεια της ζωής του.

Ο Μπόμπι, ένα καθαρόαιμο πορτογαλικό μαστίφ, ήταν κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες όταν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο θάνατος του σκύλου έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τα αφιερώματα για τον Μπόμπι γέννησαν υποψίες σχετικά με την ηλικία του, με πολλούς να κάνουν λόγο για σημαντικές διαφορές, συγκρίνοντας παλαιότερες και νεότερες φωτογραφίες του.

Say hello to Bobi, the oldest dog ever recorded by Guinness World Records at 30 years and 266 days! 🥰️ pic.twitter.com/xeTflsWTat

Την ίδια ώρα, κτηνίατροι επεσήμαναν ότι παρόλο που η ηλικία του είχε καταγραφεί στην εθνική βάση δεδομένων για κατοικίδια στην Πορτογαλία, οι καταχωρήσεις αυτές βασίζονται στις δηλώσεις των κηδεμόνων των σκύλων. Μία γενετική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο σκύλος ήταν ηλικιωμένος, ωστόσο δεν προσδιόρισε την ακριβή ηλικία του.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Ντάνι Τσέιμπερς, κτηνίατρος και μέλος του συμβουλίου του Royal College of Veterinary Surgeons, το οποίο εκπροσωπεί 18.000 κτηνιάτρους, είπε ότι «ούτε ένας από τους κτηνίατρους συναδέλφους μου δεν πιστεύει ότι ο Μπόμπι ήταν στην πραγματικότητα 31 ετών».

Την Τρίτη, εκπρόσωπος των Ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε ότι ο τίτλος του Μπόμπι έχει αφαιρεθεί, εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας.

Bobi the Portuguese dog's title as the world's oldest canine — awarded last year before his death in October — was suspended on Tuesday after Guinness World Records began to have doubts about his real age ➡️ https://t.co/mnSD8eh1xr pic.twitter.com/SFUhcXmM9K

— AFP News Agency (@AFP) January 16, 2024