Χαμάς: Νεκροί δύο όμηροι από Ισραηλινά πλήγματα

Το βίντεο, διάρκειας 37 δευτερολέπτων, τελείωνε με το μήνυμα: «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη τους». Σήμερα, σε συνέχεια του βίντεο με τους τρεις ισραηλινούς ομήρους το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ – ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς – ανακοίνωσαν τον θάνατο δύο εξ αυτών: του Γιόσι Σαράμπι και του Ιτάι Σβίρσκι.

New Hamas released video showing three hostages

Noa Argamani is ALIVE ❤️

Yoshi Sharabi is ALIVE ❤️

Itay Svirski is ALIVE ❤️

I am only posting the first seconds. Not showing the pure propaganda parts

