Υεμένη: Πυραυλικό πλήγμα σε πλοίο – Δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές

Πλοίο που βρισκόταν ανοικτά των ακτών της Υεμένης χτυπήθηκε από πύραυλο, σύμφωνα με τη βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία (UKMTO) και τη στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Κατά τη Centcom, πρόκειται για το αμερικανικό φορτηγό πλοίο Gibraltar Eagle, με σημαία των Νησιών Μάρσαλ.

Σύμφωνα με τη Centcom, το πλοίο «δεν έχει αναφέρει τραυματισμούς ή σημαντικές ζημιές και συνεχίζει το ταξίδι του».

Κατά το BBC, το οποίο επικαλείται τη UKMTO, ο πλοίαρχος ενημέρωσε ότι το πλοίο χτυπήθηκε 95 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν.

Σύμφωνα με τη βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Ambrey, το πλοίο δεν συνδέεται με το Ισραήλ και εκτιμάται ότι στοχοθετήθηκε επειδή ανήκει στις ΗΠΑ.

On Jan. 15 at approximately 4 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the M/V Gibraltar Eagle, a Marshall Islands-flagged, U.S.-owned and operated container ship. The ship has… pic.twitter.com/gixEMaUiVT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024