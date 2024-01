Γάζα: Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ομήρους

Βίντεο που εμφανίζει τρεις Ισραηλινούς ομήρους, οι οποίοι κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς αργά το βράδυ της Κυριακής.

Στο βίντεο, οι όμηροι απευθύνουν έκκληση στην κυβέρνηση του Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση κατά της Χαμάς, προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με κείμενο που αναφέρει: «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη» των ομήρων.

🇮🇱🇵🇸 🔴‼️ BREAKING: HAMAS releases a video of hostages titled “Tomorrow we will tell you their fate. Your government is lying.” (English Subtitles Added) pic.twitter.com/hdZtXy22Fv

— Lounge Digest (@loungedigest) January 14, 2024