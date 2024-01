Υεμένη: Για νέα πλήγματα ΗΠΑ και Βρετανίας μιλούν οι Χούθι – Διαψεύδει η Ουάσιγκτον

Οι ΗΠΑ διέψευσαν τις αναφορές των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι την Κυριακή δήλωσαν ότι βρέθηκαν στο στόχαστρο νέων επιθέσεων.

Προσκείμενα στους Χούθι μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο την Κυριακή για αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα στην πόλη αλ Χουντάιντα, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, υπογράμμισε ότι «κανένα χτύπημα των ΗΠΑ ή του συνασπισμού δεν σημειώθηκε σήμερα».

#BREAKING US denies carrying out new strikes on Huthi targets in Yemen, defense official says pic.twitter.com/0QMvrdoPFP

