Πεκίνο: Η Ταϊβάν δεν υπήρξε ποτέ χώρα

Προειδοποίηση πως οποιαδήποτε πρωτοβουλία υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν θα τιμωρηθεί αυστηρά απηύθυνε η Κίνα, με φόντο την επικράτηση του Λάι Τσινγκ-τε στις εκλογές, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί από το Πεκίνο «επικίνδυνος αυτονομιστής».

Το Πεκίνο, το οποίο δεν έχει αποκηρύξει τη χρήση βίας για να επαναφέρει στην κυριαρχία του την Ταϊβάν, αντέδρασε στη νίκη του Λάι Τσινγκ-τε υποστηρίζοντας πως αυτή δεν θα αλλάξει τίποτε «στην αναπόφευκτη τάση προς την επανένωση με την Κίνα».

«Αν οποιοσδήποτε στο νησί της Ταϊβάν έχει την πρόθεση να προχωρήσει προς την ανεξαρτησία, (…) θα επιχειρήσουν να διαιρέσουν το κινεζικό έδαφος και θα τιμωρηθούν ασφαλώς αυστηρά από την Ιστορία και το νόμο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι σε κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι. «Είναι ένα αδιέξοδο», πρόσθεσε.

#UPDATE Chinese Foreign Minister Wang Yi warned Sunday that Taiwan had "never" been a country and never would be, after voters on the self-ruled island defied Beijing's warnings and chose pro-sovereignty candidate Lai Ching-te as president. pic.twitter.com/fDaWj7loOr

— AFP News Agency (@AFP) January 14, 2024