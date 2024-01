Δανία: Νέα εποχή – Βασιλιάς από σήμερα ο Φρειδερίκος Ι’

Νέος βασιλιάς της Δανίας είναι από σήμερα ο Φρειδερίκος Ι’, διαδεχόμενος τη μητέρα του, βασίλισσα Μαργαρίτα Β’, η οποία παραιτήθηκε έπειτα από 52 χρόνια στον θρόνο.

Λίγο μετά τις 14:00 (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας), η Μαργαρίτα Β’ υπέγραψε τη δήλωση παραίτησης, καθιστώντας βασιλιά τον 55χρονο πρωτότοκο γιό της. Η Δανία, μια από τις παλαιότερες μοναρχίες στον κόσμο, δεν έχει τελετή ενθρόνισης.

#UPDATE Denmark's Queen Margrethe abdicated the throne on Sunday, automatically making her son King Frederik X, with more than 100,000 Danes turning out for the unprecedented event, television images showed. pic.twitter.com/RLmzX7ZkGv

