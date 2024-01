Πόλεμος στην Ουκρανία: Βίντεο με το αμερικανικό M2 Bradley να βγάζει εκτός το ρωσικό T-90M

Τη σφοδρή σύγκρουση μεταξύ των ουκρανικών στρατευμάτων που χρησιμοποιούν το αμερικανικό άρμα μάχης M2 Bradley ενάντια στο προηγμένο ρωσικό κύριο άρμα μάχης T-90M καταγράφει βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο προέρχεται από drone και έχει γίνει viral. Καταγράφει τη σύγκρουση μεταξύ της 47ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας της Ουκρανίας και του ρωσικού τανκ κοντά στο Στεποβε, που βρίσκεται βόρεια της Αβντιβκά, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με το κανάλι War Archive στο Telegram, το περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη και μέχρι την Κυριακή, το βίντεο, το οποίο δεν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή, είχε προβληθεί 1,7 εκατ. φορές.

Bradley IFV of the 47th Brigade of Ukraine engages in a battle with Russian T-90M, Avdiivka front. (Bradley is in foreground while T-90M is in the middle of the village). At the end of the video it’s visible that tank most likely received significant damage as the crew cannot… pic.twitter.com/uutTexfXf5

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 12, 2024