Ινδία: Λύθηκε το μυστήριο με το χαμένο εδώ και 8 χρόνια αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εκτιμά πως εντόπισε τα συντρίμμια του μεταγωγικού αεροσκάφους An-32 της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί όταν πετούσε πάνω από τον Κόλπο της Βεγγάλης το 2016, με 29 επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας, ο εντοπισμός συντριμμιών στο σημείο όπου εκτιμάται πως κατέπεσε το αεροπλάνο, δεδομένου ότι δεν έχει δηλωθεί άλλο αγνοούμενο αεροσκάφος στην ίδια περιοχή, μαρτυρά ότι συντρίμμια ανήκουν στο An-32 που είχε χαθεί πριν από οκτώ χρόνια.

