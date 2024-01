Υεμένη: Πώς επηρεάζουν το πεδίο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τα πλήγματα κατά των Χούθι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συντονισμό με το Ηνωμένο Βασίλειο και έχοντας την υποστήριξη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ολλανδίας και του Μπαχρέιν πραγματοποίησαν στρατιωτικά πλήγματα την Πέμπτη εναντίον δεκάδων στόχων στην Υεμένη που ελέγχονται από τους αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζεται από το Ιράν, σε μια κίνηση που απειλεί να διευρύνει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάτι που η αμερικανική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είχε προσπαθήσει να αποφύγει τους τελευταίους τρεις μήνες.

Οι επιδρομές ήρθαν ως απάντηση στις πάνω από 22 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που έχουν εξαπολύσει από τον Νοέμβριο οι Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, και μετά από συνεχείς προειδοποιήσεις προς τους σιίτες αντάρτες την περασμένη εβδομάδα από την κυβέρνηση Μπάιντεν και αρκετούς συμμάχους της για σοβαρές συνέπειες αν δεν σταματούσαν οι επιθέσεις.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx

