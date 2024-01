Νέα Υόρκη: Νέος εκτροχιασμός συρμού – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Συρμός του μετρό εκτροχιάστηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με εκτροχιασμό συρμού στη Νέα Υόρκη σε λιγότερο από μια εβδομάδα.

Το τρένο με προορισμό το Μανχάταν, βγήκε από τις ανυψωμένες γραμμές μεταξύ των σταθμών West Eighth Street και Neptune Avenue στο Coney Island λίγο πριν τις 12:30 μ.μ., σύμφωνα με τους ΝΥΤ.

Μετά τον εκτροχιασμό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και τα αίτια διερευνώνται, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα δρομολόγια σε τμήμα της γραμμής F στο Μπρούκλιν ανεστάλησαν.

Προ έξι ημερών, συρμός με 300 επιβάτες συγκρούστηκε με τρένο εκτός υπηρεσίας στο Upper West Side του Μανχάταν.

Και τα δύο τρένα εκτροχιάστηκαν τότε, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους.

Ερευνητές απέδωσαν εκείνο το ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος.

Breaking News: An F train derailed in Coney Island, Brooklyn, the second such episode on New York City's subway in less than a week. No injuries were immediately reported. https://t.co/amKnLILLm8

— The New York Times (@nytimes) January 10, 2024