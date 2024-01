Δυτική Όχθη: Βίντεο με οχήματα του ισραηλινού στρατού να περνούν πάνω από το πτώμα Παλαιστίνιου

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας έξω από ένα σπίτι στην πόλη Τούλκαρεμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει οχήματα των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας να περνούν επανειλημμένα πάνω από το πτώμα ενός Παλαιστίνιου άνδρα που είχε πυροβοληθεί κατά τη διάρκεια της επιδρομής

Η ισραηλινή συνοριακή αστυνομία ανέφερε ότι ένα όχημα πέρασε ακούσια πάνω από το πτώμα ενώ επιχειρούσε να απεγκλωβίσει τις ισραηλινές δυνάμεις οι οποίες, όπως υποστήριξαν είχαν δεχθεί σφοδρά πυρά, προσθέτοντας ότι το περιστατικό τελεί υπό εξέταση.

Israeli occupation force trampling the dead body of a Palestinian martyr in Tulkarem, West Bank, yesterday… pic.twitter.com/AZrIgOTFJ8

— Zafarul-Islam Khan (@khan_zafarul) January 9, 2024