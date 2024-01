IDF: Ανακοίνωσαν τον θάνατο διοικητή της Χεζμπολάχ

Τον θάνατο ενός διοικητή της Χεζμπολάχ που ευθυνόταν για δεκάδες επιθέσεις με drones ενατίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Ο εκπρόσωπος των IDF, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, ανακοίνωσε απόψε ότι σε αεροπορική επιδρομή νωρίτερα σήμερα στον νότιο Λίβανο σκοτώθηκε ο Αλί Χουσέιν Μπάρζι. Φερόταν ως υπεύθυνος για «δεκάδες επιθέσεις με drones εναντίον του Ισραήλ», συμπεριλαμβανομένης της πρωινής κατά στρατιωτικού διοικητηρίου στη Σάφεντ (βόρεια).

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αεροπορική επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Αλί Χουσέιν Μπάρζι.

IDF eliminated today a senior Hezbollah commander who was responsible for all the drone attacks pic.twitter.com/zL4qixmF3O

— Raylan Givens (@JewishWarrior13) January 9, 2024