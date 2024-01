Τουρκία: Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Μαλάτεια

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μαλάτεια, στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 39 χιλιόμετρα ανατολικά της Μαλάτειας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 3.19 μ.μ. ώρα Ελλάδας (4.19 μ.μ. τοπική ώρα) εκτιμάται στα 9,6 χιλιόμετρα.

#Earthquake 30 km NE of #Sincik (#Turkey) 25 min ago (local time 16:19:12). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/DTCaNEZ2eG pic.twitter.com/DkDkazgog7

— EMSC (@LastQuake) January 8, 2024