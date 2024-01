Όσκαρ Πιστόριους: Αποφυλακίστηκε υπό όρους 11 χρόνια μετά τη δολοφονία της συντρόφου του

Αποφυλακίστηκε υπό όρους την Παρασκευή ο Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους, 11 χρόνια έπειτα από τη δολοφονία της συντρόφου του, Ρίβα Στέενκαμπ, στη Νότια Αφρική.

Ο Πιστόριους, 37 ετών σήμερα, είχε καταδικαστεί το 2016 σε 13 χρόνια φυλάκιση. Παρέμεινε στη φυλακή για οκτώ χρόνια.

#UPDATE South Africa's ex-Olympic runner Oscar Pistorius was released from jail on parole Friday and "is now at home", authorities said, almost 11 years after he shot dead his girlfriend Reeva Steenkamp in a crime that gripped the worldhttps://t.co/IZy4vUUsnm pic.twitter.com/7ltIek2mmD

— AFP News Agency (@AFP) January 5, 2024