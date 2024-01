ΗΠΑ: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Αϊόβα

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε λύκειο στην Αϊόβα των ΗΠΑ, σύμφωνα αστυνομικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο ABC.

Κατά τις ίδιες πηγές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τα πυρά.

Η περιοχή είναι πλέον «ασφαλής», σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τα δίκτυα CNN και NBC News, ο δράστης είναι νεκρός. Το NBC μετέδωσε ότι ο ύποπτος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η τοπική αστυνομία έκανε λόγο για «πολλά θύματα από σφαίρες», χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται ανακοινώσεις από τις τοπικές αρχές.

Εικόνες που προβάλλονται από αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έξω από το κτήριο του σχολείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Λύκειο Πέρι, κατά την πρώτη ημέρα του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σχολικής περιφέρειας.

Το Πέρι, μια πόλη 7.900 κατοίκων, απέχει περίπου 64 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντε Μόινς.

LATEST: At least one person was killed and others were injured in a shooting Thursday morning at Perry High School in Iowa, according to law enforcement officials briefed on the situation.

The scene is now "secured," according to officials.https://t.co/kqyY3ltzwW pic.twitter.com/2Da9qSEG9z

— ABC News (@ABC) January 4, 2024