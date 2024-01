Ραϊσί: Οι δράστες της αποτρόπαιας πράξης θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν

Την τιμωρία των δραστών των φονικών εκρήξεων προανήγγειλε ο πρόεδρος του Ιράν Ραϊσί, μετά και από τον θάνατο τουλάχιστον 103 ανθρώπων στην περιοχή του νεκροταφείου στην πόλη Κερμάν.

«Αναμφίβολα, οι δράστες αυτής της αποτρόπαιας πράξης θα εντοπιστούν σύντομα και θα τιμωρηθούν από τις ικανές δυνάμεις ασφαλείας και επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Ραϊσί.

«Οι εχθροί του έθνους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν ποτέ να διαταράξουν τη σταθερή αποφασιστικότητα του ιρανικού έθνους», συμπληρώνει.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση του Ιράν κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους για την Πέμπτη, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε απόσταση 15 λεπτών η μία από την άλλη έξω από το νεκροταφείο στην κεντρική επαρχία Κερμάν, όπου είναι θαμμένος ο Σουλεϊμανί.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι εκρήξεις είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 103 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους και εκατοντάδες να τραυματιστούν. Μερικοί από τους τραυματίες πιστεύεται ότι ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο μετά τις εκρήξεις.

Iranian state media says two explosions have struck a procession marking the anniversary of General Qassem Soleimani’s assassination.

The blasts reportedly happened near the slain commander’s gravesite in the city of Kerman. pic.twitter.com/KbgkrewSf8

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 3, 2024