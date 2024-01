Ιράν: Εκρήξεις σε τελετή για την επέτειο του θανάτου του Σουλεϊμανί- Τουλάχιστον 20 νεκροί (βίντεο)

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή του νεκροταφείου στην πόλη Κερμάν, στο Ιράν, κατά τη διάρκεια τελετής για την συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τον θάνατο του Ιρανού υποστρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, μετέδωσε το Al Jazeera.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε απόσταση 15 λεπτών η μία από την άλλη έξω από το νεκροταφείο στην κεντρική επαρχία Κερμάν, όπου είναι θαμμένος ο Σουλεϊμανί.

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι εκρήξεις είχαν ως αποτέλεσμα είκοσι άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους. Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για τουλάχιστον νεκρούς. Αντίστοιχα, το Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης και επικαλείται τον επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της πόλης, μετέδωσε ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν.

