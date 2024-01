Νέα Υόρκη: Φλεγόμενα οχήματα έπεσαν πάνω σε πεζούς την Πρωτοχρονιά

Το FBI και η αστυνομία της Νέας Υόρκης, ερευνούν τα αίτια ενός τροχαίου δυστυχήματος που προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων έξω από συναυλιακό χώρο στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν νωρίς τη Δευτέρα, όταν ένα φλεγόμενο όχημα γεμάτο με δοχεία βενζίνης έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που αποχωρούσαν από συναυλία στο Ρότσεστερ, στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Ως ύποπτος για το δυστύχημα ταυτοποιήθηκε ένας άνδρας, ο Μάικλ Έιβερι από τις Συρακούσες της Νέας Υόρκης, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει την έρευνα.

NEW: Terrorist task force investigating an incident in upstate New York where a car filled with explosives targeted a rock concert.

At 12:50 a.m. on New Year’s Day as 1,000 people were leaving the Kodak Center in Rochester, a Ford Expedition barreled toward the crowd.

Right… pic.twitter.com/NIKVAq7y1O

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 2, 2024