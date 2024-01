Νορβηγία: Στέλνει F-16 στη Δανία για εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων

Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 στέλνει η Νορβηγία στη Δανία, προκειμένου να συμβάλει στην εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων στη χρήση του αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφους, όπως ανακοίνωσε το νορβηγικό υπουργείο Άμυνας.

Τα F-16 περιλαμβάνονται στους εξοπλισμούς που επιθυμεί να αποκτήσει η Ουκρανία καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την αεροπορία της στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Η Νορβηγία είχε δηλώσει πέρυσι ότι θα ακολουθήσει τη Δανία, την Ολλανδία και άλλες χώρες στην προμήθεια αεροσκαφών.

Η Νορβηγία έχει στείλει ήδη δέκα εκπαιδευτές στη Δανία προκειμένου να συνδράμουν στην εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Μπιορν Αρίλντ Γκραμ, σύμφωνα με το Reuters.

Η νορβηγική πολεμική αεροπορία έχει αντικαταστήσει τα δικά της F-16 με μαχητικά F-35.

