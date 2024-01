«10 στους 10»: Οι «άτρωτοι» πύραυλοι Kinzhal της Ρωσίας που έπεσαν στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας επικράτησε έναντι των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από αέρος, τους οποίους η ρωσική ηγεσία έχει χαρακτηρίσει ένα «ασταμάτητο υπερηχητικό όπλο», υποστήριξε το Κίεβο, σημειώνοντας ότι έχει καταρρίψει και τους δέκα πυραύλους Kinzhal που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια ενός μπαράζ επιθέσεων την Τρίτη.

Ειδικότερα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε τις αναχαιτίσεις το πρωί της Τρίτης στο Facebook και στο Telegram, αναφέροντας ότι και οι δέκα από τους πυραύλους Kinzhals καταρρίφθηκαν.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν 10 στους 10 Kinzhals», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι «έτσι μοιάζει ο ηρωισμός που ενισχύεται με προηγμένα συστήματα».

Tonight 🇺🇦#Ukraine faced probably the most massive combined air attack with hypersonic missiles by #Russia.

Ukrainian Air Defense Forces shot down 10/10 Kinzhals.

Not a single country ever lived under such attacks.

Not a single one survived them.

Before. pic.twitter.com/raQ8f6P4e7

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 2, 2024