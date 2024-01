Βηρυτός: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς

Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό έπεσε ο Σάλαχ Αλ Αρούρι, δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς.

Ο 57χρονος Αλ Αρούρι σκοτώθηκε κατά την επίθεση ισραηλινού drone σε γραφεία της Χαμάς στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, μαζί με δύο διοικητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της οργάνωσης, όπως επιβεβαίωσε η Χαμάς.

Γεννηθείς στη Δυτική Όχθη το 1966, ο Σάλαχ Αλ Αρούρι ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς από το 2010 και δεύτερος στην ιεραρχία της μετά τον Ισμαήλ Χανίγια από το 2017. Ήταν επίσης ο ηγέτης της Χαμάς στη Δυτική Όχθη.

Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση του Λιβάνου μετέδωσε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση με drone σε εγκαταστάσεις της Χαμάς στο προάστιο Dahiyeh της Βηρυτού.

Το συγκεκριμένο προάστιο, στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε ζαχαροπλαστείο.

🔴BREAKING: Explosion reported in Beirut in Hezbollah-run neighborhood, cause under investigation

