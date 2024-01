Ιαπωνία: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Japan Airlines κόβεται στα 2 στο αεροδρόμιο του Τόκιο (βίντεο)

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους της Japan Airlines, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από τη σύγκρουσή του με μικρότερο αεροπλάνο της ακτοφυλακής, κατά τη διαδικασία προσγείωσης στο αεροδρόμιο Χανέντα της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας, Τόκιο.

Από τη σύγκρουση των δύο αεροσκαφών έχασαν τη ζωή τους πέντε από τους έξι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής, το οποίο επρόκειτο να μεταφέρει βοήθεια στους σεισμόπληκτους της δόνησης των 7,6 Ρίχτερ, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 48 ανθρώπους.

Οι 379 επιβαίνοντες του αεροπλάνου της Japan Airlines εγκατέλειψαν σώοι το αεροσκάφος μέσω της φουσκωτής τσουλήθρας που χρησιμοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το αεροπλάνο κάηκε ολοσχερώς και, όπως διακρίνεται σε βίντεο από το σημείο, κόπηκε στα δύο.

"The tail-end has… just crashed on to the floor."

An aircraft has caught fire on a runway at Tokyo's Haneda airport.

